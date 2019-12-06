В хищении в особо крупном размере подозревается сотрудник Фонда проблемных кредитов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Агентством РК по противодействию коррупции начато досудебное расследование в отношении и.о. директора Департамента взыскания задолженности АО «Фонд проблемных кредитов» Министерства финансов РК по подозрению в совершении коррупционного преступления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу РК.

«Он подозревается в хищении чужого имущества, в группе лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, в сумме 20 млн тенге, путем обмана и злоупотребления доверием учредителя и руководителя ТОО при приобретении залогового имущества в виде элеватора, расположенного в Актюбинской области», - говорится в распространенном сообщении.

Подозреваемый задержан и водворен в ИВС ДП города Нур-Султан. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Окончательное решение о степени виновности подозреваемого будет вынесено судом, напоминает ведомство.

Напомним, ранее по делу о выкупе элеватора в Актюбинской области был задержан топ-менеджер холдинга «КазАгро» МСХ РК.