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В хищении ценностей на 4 млн тенге с территории ГРЭС подозревают жителей Павлодарской области

2 Марта 2023, 14:00
В хищении ценностей на 4 млн тенге с территории ГРЭС подозревают жителей Павлодарской области Фото: polisia.kz

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Жителей Павлодарской области подозревают в хищении товарных ценностей с территории ГРЭС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские Павлодарской области установили группу лиц из четырех жителей. Они подозреваются в хищении товарно-материальных ценностей с территории Аксуской ГРЭС АО «Евроазиатская энергетическая корпорация».

«Ущерб, нанесенный предприятию, составил более 4 млн тенге. По факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 188 УК РК», – сообщил начальник УБОП ДП Максат Сапаргалиев.

В соответствии с пп. 1 п. 3 ст. 77 Конституции РК, ч. 1 ст. 19 УПК РК, лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не будет признана вступившим в законную силу приговором суда.


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