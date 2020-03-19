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В хищении более 45 млн тенге из госказны подозревают руководство отдела райакимата в Карагандинской области

19 Марта 2020 14:28
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В хищении более 45 млн тенге из госказны подозревают руководство отдела райакимата в Карагандинской области

АКТОГАЙСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Руководство отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актогайского района Карагандинской области подозревается в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

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13 марта текущего года межрайонным отделом по противодействию коррупции по Балхашскому региону департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) по Карагандинской области начато досудебное расследование по факту хищения бюджетных денежных средств должностными лицами ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актогайского района» и ПК «Аспап».

Они подозреваются в хищении бюджетных средств в размере более 45 млн тенге, выделенных в рамках госпрограммы «Нұрлы жол» на объект «Строительство школы на 464 мест» в поселке Сарышаган Актогайского района.

Окончательное решение о степени виновности подозреваемых будет принято судом.


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Ключевые слова: Карагандинская область, Борьба с преступностью, Коррупция, Акимат, Другие государственные органы,
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