В хищении 72 млрд тенге обвиняется экс-аким Атырауской области Бергей Рыскалиев

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области началась подготовительная часть к главному судебному разбирательству по делу бывшего акима региона Бергея Рыскалиева и его подельников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Судья областного суда Тыныштык Нуримова огласила, что подсудимые были извещены о суде. Но они находятся за пределами Республики Казахстан и уклонились от явки в суд. Поэтому суд считает возможным рассматривать дело без участия подсудимых в заочном порядке.





По версии следствия, экс-аким со своими подчиненными создали преступную схему хищения государственных средств. Ущерб, нанесенный их преступной деятельностью, следствием оценен в 72 миллиарда тенге. Уголовное дело, фигурантами которого являются Б. Рыскалиев, его брат А. Рыскалиев и еще 7 человек, состоит из 754 томов.



Первые судебные разбирательства над командой Б. Рыскалиева в области прошли в 2014 году. Тогда к различным срокам тюремного наказания были приговорены 11 человек - чиновников и бизнесменов.

