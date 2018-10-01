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В хищении 72 млрд тенге обвиняется экс-аким Атырауской области Бергей Рыскалиев

18 Октября 2018 17:41 494
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В хищении 72 млрд тенге обвиняется экс-аким Атырауской области Бергей Рыскалиев

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области началась подготовительная часть к главному судебному разбирательству по делу бывшего акима региона Бергея Рыскалиева и его подельников, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

Судья областного суда Тыныштык Нуримова огласила, что подсудимые были извещены о суде. Но они находятся за пределами Республики Казахстан и уклонились от явки в суд. Поэтому суд считает возможным рассматривать дело без участия подсудимых в заочном порядке.
В хищении 72 млрд тенге обвиняется экс-аким Атырауской области Бергей Рыскалиев

По версии следствия, экс-аким со своими подчиненными создали преступную схему хищения государственных средств. Ущерб, нанесенный их преступной деятельностью, следствием оценен в 72 миллиарда тенге. Уголовное дело, фигурантами которого являются Б. Рыскалиев, его брат А. Рыскалиев и еще 7 человек, состоит из 754 томов.

Первые судебные разбирательства над командой Б. Рыскалиева в области прошли в 2014 году. Тогда к различным срокам тюремного наказания были приговорены 11 человек - чиновников и бизнесменов.
В хищении 72 млрд тенге обвиняется экс-аким Атырауской области Бергей Рыскалиев 

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Ключевые слова: Атырауская область, Акимат,
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Автор:

А. Соколов

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