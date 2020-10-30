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В хищении 700 млн тенге подозреваются должностные лица в Акмолинской области

30 Октября 2020, 09:35
В хищении 700 млн тенге подозреваются должностные лица в Акмолинской области

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - О факте хищения бюджетных средств при строительстве подстанции в Акмолинской области сообщает Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов РК, передает МИА «Казинформ».

«Сотрудниками Департамента экономических расследований по Акмолинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК в рамках досудебного расследования по факту хищения бюджетных средств на сумму 700 млн тенге при строительстве подстанции задержана группа лиц во главе с руководителями районного отдела акимата Акмолинской области», - говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся следственные действия.


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