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В хищении 5,4 млрд тенге подозревается экс-руководство TengriBank

13 Ноября 2020 10:27
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В хищении 5,4 млрд тенге подозревается экс-руководство TengriBank

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Межведомственной следственно-оперативной группой под руководством Службы экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов проводится досудебное расследование по пункту 2 части 4 статьи 189 Уголовного кодекса «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества, в особо крупном размере» в отношении бывшего топ-менеджмента АО «TengriBank» о хищениях денежных средств банка на сумму свыше 5,4 млрд тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КФМ МФ РК.

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9 ноября текущего года следственным судом города Алматы санкционированы меры пресечения в виде содержания под стражей сроком до 2-х месяцев в отношении: бывшего заместителя председателя правления Банка Ильясова Бахтияра Абдинуровича; бывшего заместителя директора Алматинского филиала Банка Жадыкова Асета Урисбаевича; руководителя одной из подконтрольных им компании Жилкибаевой Назгуль Маманшаловны (по поддельным документам получила заведомо

безвозвратный кредит в размере 3 млн долларов США).

Досудебное расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не разглашается.




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#Банки   #Алматы   #Суды  
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