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В хищении 32 млн тенге бюджетных средств подозревают директора ТОО «Астана-Кокше»
8 Ноября 2019 11:27
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой города Нур-Султана начато досудебное расследование в отношении директора ТОО «Астана-Кокше» по факту хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.
Новости по темеПоказатель по противодействию коррупции в Казахстане вырос в два раза – Всемирный банк С чем связаны преступления в транспортной сфере, пояснили в Антикоррупционной службе Главу отдела инспекции транспортного контроля по Акмолинской области наказали за взятку
Он подозревается в хищении путем присвоения денежных средств в сумме свыше 32 млн тенге, выделенных на реставрацию здания ГККП «Государственный академический русский театр драмы имени М. Горького».
Досудебное расследование продолжается.
Окончательное решение о степени виновности подозреваемого будет вынесено судом.
Ключевые слова: Нур-Султан, Коррупция, Другие государственные органы,
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