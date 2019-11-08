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В хищении 32 млн тенге бюджетных средств подозревают директора ТОО «Астана-Кокше»

8 Ноября 2019 11:27
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В хищении 32 млн тенге бюджетных средств подозревают директора ТОО «Астана-Кокше»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой города Нур-Султана начато досудебное расследование в отношении директора ТОО «Астана-Кокше» по факту хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

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Он подозревается в хищении путем присвоения денежных средств в сумме свыше 32 млн тенге, выделенных на реставрацию здания ГККП «Государственный академический русский театр драмы имени М. Горького».

Досудебное расследование продолжается.

Окончательное решение о степени виновности подозреваемого будет вынесено судом.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Коррупция, Другие государственные органы,
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