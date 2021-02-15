В Гвинее началась эпидемия Эболы

КОНАКРИ. КАЗИНФОРМ - На юго-востоке Гвинеи зафиксирована вспышка Эболы. Речь идет о префектуре Нзерекоре и районе Гуеке. В ходе кризисного совещания под председательством министра здравоохранения принято решение о введении ряда мер по борьбе с распространением лихорадки. Они включают выявление заболевших и изоляцию всех людей, с ними контактировавших, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Сакоба Кейта, глава Агентства санитарной безопасности, сообщил: «У нас насчитывается семь случаев заражения вирусом Эбола. Это четверо мужчин и три женщин. Три человека скончались. Трое изолированы. Один пациент находится в Канакри. Двое - в Нзерекоре».

Представители санитарных властей Гвинеи проинформировали, что первый случай геморрагической лихорадки Эбола был зафиксирован в городе Гуеке у медсестры, которая скончалась 28 января. Женщину похоронили первого февраля.

«Спустя несколько дней после церемонии прощания, несколько человек начали испытывать симптомы заболевания: диарею, рвоту, кровотечение и жар. Первые тесты проведенные на наличие вируса, были подтверждены 12 февраля», - сказал глава Агентства санитарной безопасности.

Всемирная организация здравоохранения объявила, что в экстренном порядке задействует имеющиеся ресурсы для оказания помощи Гвинее. В 2014-2016 годах Гвинея стала одним из эпицентров вспышки вируса Эбола в Западной Африке. Тогда в этой части континента умерли более 11 тысяч человек. Заболели свыше 28 тысяч.