РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:37, 15 Февраль 2021 | GMT +6

    В Гвинее началась эпидемия Эболы

    None
    None
    КОНАКРИ. КАЗИНФОРМ - На юго-востоке Гвинеи зафиксирована вспышка Эболы. Речь идет о префектуре Нзерекоре и районе Гуеке. В ходе кризисного совещания под председательством министра здравоохранения принято решение о введении ряда мер по борьбе с распространением лихорадки. Они включают выявление заболевших и изоляцию всех людей, с ними контактировавших, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    Сакоба Кейта, глава Агентства санитарной безопасности, сообщил: «У нас насчитывается семь случаев заражения вирусом Эбола. Это четверо мужчин и три женщин. Три человека скончались. Трое изолированы. Один пациент находится в Канакри. Двое - в Нзерекоре».

    Представители санитарных властей Гвинеи проинформировали, что первый случай геморрагической лихорадки Эбола был зафиксирован в городе Гуеке у медсестры, которая скончалась 28 января. Женщину похоронили первого февраля.

    «Спустя несколько дней после церемонии прощания, несколько человек начали испытывать симптомы заболевания: диарею, рвоту, кровотечение и жар. Первые тесты проведенные на наличие вируса, были подтверждены 12 февраля», - сказал глава Агентства санитарной безопасности.

    Всемирная организация здравоохранения объявила, что в экстренном порядке задействует имеющиеся ресурсы для оказания помощи Гвинее. В 2014-2016 годах Гвинея стала одним из эпицентров вспышки вируса Эбола в Западной Африке. Тогда в этой части континента умерли более 11 тысяч человек. Заболели свыше 28 тысяч.


    Теги:
    Здравоохранение Мировые новости
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:16
    Пресечена деятельность финансовой пирамиды в Акмолинской области
    Сегодня, 12:15
    Подозреваемых по делу об изнасиловании семилетнего мальчика в элитной школе Алматы пока нет - МВД
    Сегодня, 12:09
    На что тратит свой выигрыш победитель рекордного джекпота в США
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!