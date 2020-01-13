В грязевых вулканах Азербайджана обнаружены необычные минералы

БАКУ. КАЗИНФОРМ - В результате совместных исследований азербайджанских и украинских ученых было установлено наличие необыкновенных минералов и редких видов минералов в сопочной брекчии грязевых вулканов в Азербайджане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Trend.

По данным Института геологии и геофизики Национальной академии наук Азербайджана, исследования в связи с этим были проведены в рамках проекта «Акцессорная минерализация сопочной брекчии грязевых вулканов Азербайджана».

Исследования проводились совместно со специалистами Центра проблем морской геологии, геоэкологии и проблем осадочного рудообразования Национальной академии наук Украины.

Исследования выявили присутствие в сопочной брекчии грязевых вулканов Азербайджана необыкновенного минералогического состава - природных минералов, неспецифических сульфатов, оксидов, природных железных (силикатных, гематитовых) минералов, а также наличие редких видов минералов. Это позволяет полагать, что эти минералы образовались под воздействием глубинных флюидов.

Сопочная брекчия - это порода, которая образуется при извержениях грязевых сопок. Она состоит в основном из смеси глинистой массы с обломками твердых пород.

Азербайджан известен как уникальный и классический регион развития грязевых вулканов на Земле. Из 2000 известных на Земле грязевых вулканов 353 расположены на востоке Азербайджана и граничащем с ним акватории Каспийском море. Большинство грязевых вулканов расположено на территории Баку и Абшеронского полуострова, а некоторые из них сформировались как природный памятник.

Первое извержение вулкана в Азербайджане было зафиксировано на Каспии в 1810 году. За последние 200 лет в 93 вулканах в Азербайджане (как на суше, так и в азербайджанском секторе Каспия) произошло 418 извержений.