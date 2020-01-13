+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: -4 °С
USD 377.46 EUR 418.75
RUB 6.15 CNY 54.56
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В грязевых вулканах Азербайджана обнаружены необычные минералы

13 Января 2020 09:05
Поделиться:
В грязевых вулканах Азербайджана обнаружены необычные минералы

БАКУ. КАЗИНФОРМ - В результате совместных исследований азербайджанских и украинских ученых было установлено наличие необыкновенных минералов и редких видов минералов в сопочной брекчии грязевых вулканов в Азербайджане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Trend.

По данным Института геологии и геофизики Национальной академии наук Азербайджана, исследования в связи с этим были проведены в рамках проекта «Акцессорная минерализация сопочной брекчии грязевых вулканов Азербайджана».

Исследования проводились совместно со специалистами Центра проблем морской геологии, геоэкологии и проблем осадочного рудообразования Национальной академии наук Украины.

Исследования выявили присутствие в сопочной брекчии грязевых вулканов Азербайджана необыкновенного минералогического состава - природных минералов, неспецифических сульфатов, оксидов, природных железных (силикатных, гематитовых) минералов, а также наличие редких видов минералов. Это позволяет полагать, что эти минералы образовались под воздействием глубинных флюидов.

Сопочная брекчия - это порода, которая образуется при извержениях грязевых сопок. Она состоит в основном из смеси глинистой массы с обломками твердых пород.

Азербайджан известен как уникальный и классический регион развития грязевых вулканов на Земле. Из 2000 известных на Земле грязевых вулканов 353 расположены на востоке Азербайджана и граничащем с ним акватории Каспийском море. Большинство грязевых вулканов расположено на территории Баку и Абшеронского полуострова, а некоторые из них сформировались как природный памятник.

Первое извержение вулкана в Азербайджане было зафиксировано на Каспии в 1810 году. За последние 200 лет в 93 вулканах в Азербайджане (как на суше, так и в азербайджанском секторе Каспия) произошло 418 извержений.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Наука, Азербайджан,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив