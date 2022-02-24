В грузинском Боржоми открылся офис Почетного консула Казахстана

БОРЖОМИ. КАЗИНФОРМ - В грузинском городе Боржоми прошла церемония открытия офиса Почетного консула Республики Казахстан с консульским округом регионов Самцхе-Джавахети и Имерети, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел РК.

В мероприятии приняли участие Посол Казахстана в Грузии Бауыржан Мухамеджанов, губернатор региона Самцхе-Джавахети Бесарион Амиранашвили, Директор Консульского департамента МИД Грузии Георг Табатадзе, а также представители общественно-политических и деловых кругов Грузии.

Открывая церемонию, Посол отметил, что открытие Почетного Консульства Казахстана в одном из интересных экономических, культурных, туристических регионов Грузии свидетельствует о развитии сотрудничества двух стран в духе традиционной дружбы и взаимного доверия. За годы независимости два государства успешно преодолели этап становления отношений и вышли на новый качественный уровень, дополнив договоренности практическим содержанием и поиском новых направлений взаимодействия.

В своем выступлении Почетный консул РК в Боржоми Леван Багдавадзе заверил, что будет оказывать необходимую помощь в развитии экономических, культурных, спортивных связей между двумя странами. По его словам, граждане и юридические лица РК могут получать помощь по защите своих прав и интересов, а также при попадании в сложные ситуации. Кроме того, Почетное консульство должно стать информационным центром для граждан Грузии, заинтересованных в современном Казахстане.