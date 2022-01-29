В Грузии зафиксирован новый суточный максимум заражений коронавирусом

ТБИЛИСИ. НОВОСТИ-ГРУЗИЯ – КАЗИНФОРМ – Число случаев заражения коронавирусом в Грузии за прошедшие сутки увеличилось на 18 274, что стало максимальным показателем с начала пандемии. Об этом сообщили в Национальном центре по контролю заболеваний и общественного здоровья Минздрава Грузии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Новости-Грузия.

Специалисты предупреждали, что в связи с распространением омикрон-штамма число заражений резко вырастет. Прежний максимум по количеству выявленных за сутки фактов инфицирования был зафиксирован 26 января и составлял 17 530.

Сегодняшние данные получены на основании проведения более 84,6 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 21,56%, за две недели – 18,99%, за семь дней – 22,67%.

Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 1 145 508.

Более 50% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 9 297. В Имерети выявили 2 277 случаев заражения, в Аджарии – 2 277, в Квемо-Картли – 1 024, в Мцхета-Мтианети – 367, в Самцхе-Джавахети – 359, в Самегрело и Земо-Сванети – 988, в Шида-Картли – 932, в Кахети – 815, в Гурии – 308, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 74.

От ковида умерли еще 41 пациент. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 14 911.

Выздоровели 8 400 человек, их общее число выросло до 995 328.

На данный момент в Грузии 135 243 активных случая коронавируса. Из них 5 084 (около 4% от общего числа больных) проходят лечение в больницах. Состояние 1 033 пациентов тяжелое, 274 подключены к аппаратам ИВЛ. 2 091 человек остается под присмотром врачей в ковид-гостиницах, а 128 068 лечатся на дому.

В карантинных пространствах остается 35 граждан, в самоизоляции – около 25,3 тысячи человек.