В Грузии задержаны родители, пытавшиеся продать новорожденного сына
ТБИЛИСИ. КАЗИНФОРМ - Служба государственной безопасности Грузии задержала троих человек по обвинению в купле-продаже новорожденного, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Новости-Грузия.
По данным следствия, у пары, проживающей в городе Душети (регион Мцхета-Мтианети) 18 июня родился сын. Родители решили продать новорожденного и связались с человеком, с которым договорились о цене в пять тысяч долларов.
Этот человек зарегистрировался в Гражданском реестре в качестве отца ребенка и получил свидетельство о рождении. Затем, согласно договоренности, передал родителям новорожденного обговоренную сумму денег. В этот момент все участники преступной схемы были задержаны.
Следствие ведется по статье «незаконная сделка в отношении несовершеннолетнего». Обвиняемым грозит от 2 до 5 лет лишения свободы.
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