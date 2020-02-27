В Грузии выявлен первый случай коронавируса

ТБИЛИСИ. Новости-Грузия – КАЗИНФОРМ - В Грузии зафиксирован первый случай коронавируса. Об этом вчера заявили на брифинге в администрации правительства министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе и глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья страны Амиран Гамкрелидзе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Новости-Грузия.

Инфицированный является мужчиной в возрасте около 50 лет. Он путешествовал по Ирану в течение недели вместе с другом. Вчера мужчина вернулся в Грузию через Азербайджан и на границе у него были обнаружены симптомы.

В настоящее время мужчина помещен в карантин в боксированное отделение Центральной инфекционной больницы Тбилиси. При этом он был переведен в клинику на реанимобиле и не контактировал с другими людьми. Также был проверен и сопровождавший его знакомый, однако у него коронавирус не подтвердился.

«У нас нет паники, так как мы принимаем все меры, чтобы в Грузии не было эпидемии», — подчеркнула Е. Тикарадзе, которая перед брифингом провела встречу с премьер-министром.

Министр также сообщила, что по решению правительства Грузии на две недели будет закрыта граница Грузии с Азербайджаном.

По словам А. Гамкрелидзе, общее состояние пациента нормальное, у него нет клинических проявлений и высокой температуры. Он также подчеркнул, что на сегодняшний день Грузия полностью готова к отражению пандемии и призвал население к спокойствию.

Гамкрелидзе также сообщил, что мужчина приехал из Азербайджана на маршрутном такси. Соответствующие службы Минздрава уже начали устанавливать маршрут передвижения инфицированного, чтобы выявить все возможные контакты. О первом случае заражения в Грузии будет поставлена в известность Всемирная организация здравоохранения.

Тикарадзе также сообщила, что этот человек был осмотрен на таможне, на сухопутной границе, полностью экипированными сотрудниками таможни. Министр подчеркнула, что это уменьшает риск заражения, однако сотрудники таможни, контактировавшие с зараженным, будут переведены в карантин.

Позже директор инфекционной больницы Тбилиси Тенгиз Церцвадзе сообщил журналистам, что в боксированное отделение больницы вечером в среду были доставлены еще два человека, которые побывали в Иране, однако, по его словам, коронавируса у них, скорее всего, нет, так как в Иране они находились 11 и 12 февраля, пишет ИА Новости-Грузия.

По информации Церцвадзе, к этому времени в Тбилисской инфекционной больнице размещены 19 человек, из них 17 уже прошли обследование на коронавирус, и у одного мужчины он подтвердился.

Еще 13 человек, чье состояние здоровья удовлетворительное (у них нет высокой температуры и нет симптомов гриппа), переведены из боксов в контактное пространство.

«Сейчас у нас в больнице лежат 19 человек. Из них 17 уже прошли обследование на инфекцию нового коронавируса. У одного она подтвердилась. Естественно, он останется у нас… Из 19-ти 13 пациентов были переведены в карантин, шестеро останутся у нас. Из этих шести у одного подтверждена инфекция, трое продолжат лечение обычного гриппа, еще двое только поступили и пока не обследованы», – разъяснил Церцвадзе.

Специалист также подтвердил, что те люди, которые находились рядом с мужчиной, зараженным коронавирусом, будут опрошены и в случае выявления каких-либо симптомов их разместят в инфекционную больницу.

Церцвадзе сообщил, что в настоящее время состояние больного, инфицированного коронавирусом, удовлетворительное, и больница готова к его лечению.

«Мы с полной ответственностью заявляем, что наша страна и больница готовы к лечению инфицированного коронавирусом пациента. Какое лечение ему будут проводить, зависит от того, насколько тяжелой будет эта инфекция, и какими будут осложнения.

В настоящее время его состояние удовлетворительное, у него не наблюдается повышение температуры, нет и воспаления легких. На этом этапе его состояние не требует проведения какой-либо интенсивной терапии. Однако если это понадобится, ему проведут всевозможное лечение», — заявил Церцвадзе.