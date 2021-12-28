В Грузии выросло число инфицированных штаммом-омикрон, среди них есть дети

ТБИЛИСИ. КАЗИНФОРМ – Число инфицированных новым омикрон- штаммом коронавируса в Грузии увеличилось до 63 человек, заявил сегодня глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Новости-Грузия.

«Число инфицированных увеличилось до 63. В основном все случаи были завезены в Грузию, ведется углубленное исследование всех контактов. Состояние ни одного из пациентов не является тяжелым», - заявил Гамкрелидзе.

Практически все инфицированные прошли полный курс вакцинации.

При этом пятеро заразившихся младше 18 лет. Также зафиксированы шесть случаев реинфицирования, то есть повторного заражения.

«Трое заразившихся омикроном помещены в больницы – не из-за тяжелого состояния, а из-за проведения обследования, так как у них сопутствующие заболевания», - пояснил Гамкрелидзе.

Главный эпидемиолог Грузии подтвердил, что есть теория, согласно которой, омикрон станет началом конца пандемии коронавируса, однако, ситуацию не стоит недооценивать.

«Есть теория и мнение, что, возможно, омикрон станет началом конца пандемии. Но не стоит смотреть на это так просто. Омикрон идет как цунами, что повлечет большое количество инфицированных», - сказал Гамкрелидзе.

Он не исключил, что в ближайшие две-три недели омикрон может стать доминирующим в Грузии штаммом.

Первый случай заражения омикроном был выявлен в стране 20 декабря у двух граждан Грузии, вернувшихся из Дубая и США. Затем вирус установили практически у всех, с кем они контактировали.

Эпидемиологическая ситуация в Грузии за последние две недели стабилизировалась. Количество новых случаев заражения коронавирусом не превышает двух-трех тысяч в сутки. Относительно высоким все еще остается показатель смертности – в среднем 50 – 60 человек в сутки.