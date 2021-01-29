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    08:58, 29 Январь 2021 | GMT +6

    В Грузии введут «карантин выходного дня»

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    ТБИЛИСИ. НОВОСТИ-ГРУЗИЯ – КАЗИНФОРМ - В Грузии после возобновления работы магазинов и общественного транспорта введут «карантин выходного дня» — в городах Тбилиси, Батуми, Гори, Телави, Поти и Зугдиди по субботам и воскресеньям не будет работать общественный транспорт и не будут работать кафе, рестораны, магазины и рынки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Новости-Грузия».

    Сообщив об этом на брифинге в администрации правительства, министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе пояснила, что для поддержания эпидситуации важно, чтобы два дня в неделю мобильность людей была низкой.

    По ее словам, с учетом практики разных стран было принято решение задействовать ограничения два дня в неделю. Это необязательно должны быть суббота и воскресенье.

    «Мы будем следить за ситуацией в масштабах страны и, возможно, вернемся к этому вопросу, чтобы решить, будут ли «закрытыми днями» суббота и воскресенье, или любой другой день недели», — пояснила Е. Тикарадзе.

    С 1 февраля в Грузии отменят ряд ограничений, введенных в стране с 28 октября – заработают все, а не только продуктовые магазины и торговые центры. Также Грузия решила возобновить регулярные авиарейсы, которые были остановлены в марте 2020 года.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в мире Грузия Общество Безопасность Мировые новости
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