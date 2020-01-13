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В Грузии восстановили крепость XVIII  века

13 Января 2020 17:36
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В Грузии восстановили крепость XVIII  века

ТБИЛИСИ. КАЗИНФОРМ - Завершилось восстановление стратегически важной для Грузии начала XVIII века исторической крепости в селе Арадети Карельского муниципалитета. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на newsgeorgia.ge.

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По информации Национального агентства защиты культурного наследия Грузии, архитекторы также восстановили небольшую церковь, которая находится в восточной части крепостной стены. На одной из стен церкви можно рассмотреть дату «1666 год». Из исторических источников становится ясно, что храм был возведен по приказу царицы Мариам — жены царя Ростома.

Также известно, что сначала была построена церковь, вокруг которой позже возникла крепость.

Сохранившиеся крепостные стены находились в плачевном состоянии, местами под землей можно было увидеть участки стены в несколько метров в критическом состоянии.

Благодаря работе архитекторов, отреставрированная крепость полностью соответствует своему первоначальному виду, — считают в агентстве защиты культурного наследия.





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Ключевые слова: Грузия,
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