В Грузии восстановили крепость XVIII века
ТБИЛИСИ. КАЗИНФОРМ - Завершилось восстановление стратегически важной для Грузии начала XVIII века исторической крепости в селе Арадети Карельского муниципалитета. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на newsgeorgia.ge.
По информации Национального агентства защиты культурного наследия Грузии, архитекторы также восстановили небольшую церковь, которая находится в восточной части крепостной стены. На одной из стен церкви можно рассмотреть дату «1666 год». Из исторических источников становится ясно, что храм был возведен по приказу царицы Мариам — жены царя Ростома.
Также известно, что сначала была построена церковь, вокруг которой позже возникла крепость.
Сохранившиеся крепостные стены находились в плачевном состоянии, местами под землей можно было увидеть участки стены в несколько метров в критическом состоянии.
Благодаря работе архитекторов, отреставрированная крепость полностью соответствует своему первоначальному виду, — считают в агентстве защиты культурного наследия.
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