В Грузии восстановили крепость XVIII века

ТБИЛИСИ. КАЗИНФОРМ - Завершилось восстановление стратегически важной для Грузии начала XVIII века исторической крепости в селе Арадети Карельского муниципалитета. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на newsgeorgia.ge.

По информации Национального агентства защиты культурного наследия Грузии, архитекторы также восстановили небольшую церковь, которая находится в восточной части крепостной стены. На одной из стен церкви можно рассмотреть дату «1666 год». Из исторических источников становится ясно, что храм был возведен по приказу царицы Мариам — жены царя Ростома.

Также известно, что сначала была построена церковь, вокруг которой позже возникла крепость.

Сохранившиеся крепостные стены находились в плачевном состоянии, местами под землей можно было увидеть участки стены в несколько метров в критическом состоянии.

Благодаря работе архитекторов, отреставрированная крепость полностью соответствует своему первоначальному виду, — считают в агентстве защиты культурного наследия.











