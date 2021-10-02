В Грузии проходят выборы в местные органы власти

ТБИЛИСИ. НОВОСТИ-ГРУЗИЯ – КАЗИНФОРМ– В Грузии сегодня проходят муниципальные выборы. Процесс начался в 8:00 утра и завершится в 20:00 вечера. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Новости – Грузия».

Выборы мэров

2 октября граждане Грузии должны выбрать 64 мэров: пять мэров самоуправляемых городов и 59 мэров районов. Мэры в Грузии избираются на четыре года. Занять эту должность могут граждане от 25 лет, проживающие в Грузии в течение последних десяти лет.

В мэры баллотируется 231 кандидат от 21 партии, а также восемь независимых кандидатов. Среди претендентов всего 22 женщины.

Для победы кандидат должен набрать более 50% голосов избирателей, пришедших на выборы. Наибольшая конкуренция – в Тбилиси. На место мэра столицы претендуют 16 кандидатов. Далее следуют Батуми, где зарегистрировано десять кандидатов, и Казбеги – шесть кандидатов.

Всего по два кандидата в мэры в районах Гурджаани, Дедоплисцкаро, Лагодехи, Ахмета, Болниси, Дманиси, Терджола, Сачхере, Вани и Хони.

Выборы в сакребуло

Параллельно выборам мэров в Грузии пройдут выборы 1 388 депутатов 64 местных совещательных органов – сакребуло.

Сакребуло представляет собой парламент районного значения и, как и мэры, избирается сроком на 4 года.

По численности самый большой горсовет у Тбилиси – он состоит из 50 депутатов. За ним следуют сакребуло Озургети и Зугдиди – по 45 депутатов. Самое малочисленный совещательный орган в Казбеги – 18 членов.

Часть депутатов сакребуло избирается по партийным спискам, а часть – по мажоритарной системе. Всего для участия в выборах по пропорциональной системе регистрацию прошли 43 партии.

Чтобы обеспечить себе представительство в сакребуло Тбилиси, партии должны получить 3% голосов избирателей, а в регионах – 2,5%. Число мажоритарных депутатов в регионах составляет 1/3 от всех депутатов, в Тбилиси – 1/5. На 656 мест, которые распределят между мажоритарными депутатами, претендует 2 771 кандидат. Для победы кандидатам в мажоритарные депутаты требуется набрать 40% голосов.

Избиратели

Право голоса на выборах 2 октября имеют 3 497 345 граждан Грузии, достигших совершеннолетия. Из них 39 135 человек смогут принять участие в голосовании в первые.

Наибольшее число избирателей проживает в Тбилиси 1 002 900 человек, а наименьшее в Казбеги – 5 680.

Участки

К выборам 2 октября оборудовано 3 664 избирательных участка. Все они оснащены видеокамерами. На некоторых участках появились новые, более открытые кабины для голосования, на других – в тестовом режиме установлены электронные урны.

Отмечается, что в ходе голосования будут строго соблюдаться правила безопасности, связанные с распространением коронавируса. Избиратели будут в масках, а члены комиссии – в масках, щитах и перчатках.