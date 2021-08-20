В Грузии первый полевой госпиталь начал принимать пациентов с коронавирусом

ТБИЛИСИ. КАЗИНФОРМ - НОВОСТИ-ГРУЗИЯ - Полевой госпиталь в районе Дигоми на окраине Тбилиси начал принимать пациентов с коронавирусом. Об этом сегодня сообщила журналистам замглавы Минздрава Грузии Тамар Габуния, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Новости-Грузия».

«Вчера вечером возникла необходимость и начато было оперирование полевым госпиталем. Там размещены девять пациентов, их состояние среднетяжелое, и с сегодняшнего дня госпиталь уже начнет функционировать с полной нагрузкой», — сказала Габуния.

Она подчеркнула, что полевой госпиталь предназначен для временного размещения пациентов. По ее словам, через 2-3 дня после поступления их должны будут перевести в ковид-гостиницу или в больницу.

«Для нас главное – это своевременная стабилизация пациентов, а затем их переадресация, исходя из тяжести. Думаю, что пациенты не должны оставаться в полевом госпитале более 2-3 дней», — сказала Габуния.

В целом полевой госпиталь в Дигоми рассчитан на 500 человек. Он снабжен аппаратами искусственной вентиляции легких и кислородными цистернами. По информации главы Минздрава Екатерины Тикарадзе, на обустройство центра потратили 150 тысяч лари.

Ранее в ведомстве также сообщали, что полевой госпиталь будет принимать только среднетяжелых и менее тяжелых пациентов. При этом Тикарадзе заверила, что медперсонал, который работает здесь, прошел специальную подготовку и компетентен.

Еще один полевой госпиталь обустроен в районе Самгори, однако его задействование пока не планируется. Аналогичные пункты в ближайшее время могут появиться в Аджарии и Имеретии.

Грузия переживает четвертую волну распространения коронавируса. Среднесуточные показатели бьют все рекорды по распространению и смертности за весь период эпидемии. Отделения для пациентов с коронавирусом в больницах страны переполнены.

В целом в стране сейчас более 59 тысяч активных случаев инфицирования. Из них 48,3 тысячи пациентов проходят лечение на дому, их консультируют семейные врачи. Что касается стационаров, свободными остаются 412 из 7 650 коек, отведенных в больницах Грузии для пациентов с коронавирусом.



