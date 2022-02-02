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В Грузии отменили «зеленые паспорта»

2 Февраля 2022 12:33
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В Грузии отменили «зеленые паспорта»

ТБИЛИСИ. НОВОСТИ-ГРУЗИЯ - КАЗИНФОРМ – В Грузии отменили «зеленые паспорта», в которых указан ковид-статус, об этом заявили в администрации правительства Грузии по итогам заседания координационного совета с участием членов правительства и эпидемиологов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Новости-Грузия.

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Решение отказаться от необходимости предъявлять «зеленый паспорт» в общественных местах было принято на основании быстрого распространения штамма коронавируса «омикрон», сравнительно легкого течения болезни у заразившихся, а также с учетом мировой практики, сказано в сообщении администрации правительства.

Заседанием совета руководил онлайн по видеосвязи премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, у которого накануне также выявили коронавирус — он заразился штаммом «омикрон».

При этом в решении правительства отмечается, что система учета вакцинации и проведения тестов продолжит работать и те граждане, которым «зеленый паспорт» необходим для поездки за границу, по-прежнему смогут использовать этот механизм.

Документ, в котором был указан ковид-статус обладателя – вакцинация или результаты тестов на коронавирус, стал обязательным в Грузии с 1 декабря 2021 года для посещения общественных мест – ресторанов, кафе, баров, развлекательных центров, кинотеатров, театров, музеев, концертных залов, казино, спа-центров, гостиниц, спортзалов, канатных дорог горнолыжных курортов.

«Зеленый» статус гражданин получал бессрочно — после полного курса прохождения вакцинации от коронавируса или в случае официальной регистрации после перенесенного коронавируса, а также на определенное время — в случае отрицательного ответа на тест на наличие коронавируса.

Межведомственный координационный совет призывает граждан продолжать использовать маски, соблюдать социальную дистанцию, а в случае проявления симптомов коронавируса — оставаться дома.

Правительство в течение февраля продолжит кампанию поощрения вакцинации в группах риска: граждане старше 50 лет получат 200 лари за первую дозу вакцины и 100 лари — за третью, так называемую бустерную дозу.


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#Грузия   #Коронавирус в мире   #Мировые новости  
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