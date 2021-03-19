В Грузии от вакцинации AstraZeneca скончалась медсестра

ТБИЛИСИ. НОВОСТИ-ГРУЗИЯ -КАЗИНФОРМ - 27-летняя медсестра Меги Бакрадзе, попавшая в реанимацию после вакцинации от коронавируса, скончалась в Первой университетской клинике ТГМУ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Новости-Грузия».

По информации телеканала «Мтавари», первое тяжелое осложнение после вакцинации от COVID-19 было зафиксировано в Грузии 18 марта. Случай произошел в клинике «Имеди» в городе Ахалцихе на юге страны.

Примерно через полчаса после введения препарата компании AstraZeneca, у 27-летней медсестры, предположительно, развился анафилактический шок. Накануне вечером на реанимобиле ее доставили в Тбилиси.

Предусмотренное протоколом лечение не принесло положительных результатов. Пациентка оставалась в критическом состоянии, несколько раз врачам приходилось восстанавливать работу сердца.

Агентство по регулированию Минздрава Грузии начало расследование инцидента. Проверки проходят, в том числе, в ахалцихской клинике.

Вакцинация от COVID-19 началась в Грузии 15 марта. На данном этапе привиты более 2,7 тысячи медицинских работников.

По решению Минздрава, препарат AstraZeneca продолжат использовать для вакцинации медперсонала от коронавируса, несмотря на зафиксированный в Ахалцихе случай.

Решение принято с учетом выводов Европейского агентства лекарственных средств (EMA). Накануне регулятор завершил расследование, начатое на фоне сообщений о появлении тромбов у привившихся препаратом AstraZeneca. В заключительном отчете говорилось, что данная вакцина безопасна и эффективна, а преимущества от ее использования перевешивают риски.

В четырех районах Аджарии – Хелвачаури, Кеда, Шуахеви и Хуло, приостановлен процесс вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca. Информацию корр. «Новости-Грузия» подтвердили в министерстве здравоохранения АР Аджария.

В ведомстве не пояснили, что послужило причиной данного решения, пообещав позже распространить дополнительное заявление. Известно, что к настоящему времени в Батуми и Кобулети вакцинация от COVID-19 продолжается активно. В двух муниципалитетах к настоящему времени привиты более 330 медиков.