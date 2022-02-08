В Грузии обсуждают сокращение срока изоляции в случае заражения коронавирусом

ТБИЛИСИ. НОВОСТИ-ГРУЗИЯ - КАЗИНФОРМ – Минздрав Грузии пересмотрит вопрос снижения сроков изоляции – такое поручение ведомству дал премьер-министр на заседании межведомственного координационного совета, прошедшего в формате видеоконференции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Новости-Грузия.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, члены совета обсудили эпидемиологическую ситуацию в стране. Было отмечено, что 95% случаев инфицирования приходится на штамм «омикрон», который в основном характеризуется легким течением болезни, поэтому частота госпитализаций существенно не увеличивается. Большинство пациентов лечатся дома, а за их здоровьем наблюдают семейные врачи.

Ранее, 17 января, по поручению Ираклия Гарибашвили, сроки карантина и самоизоляции в случае заражения коронавирусом уже снижали. Согласно новым правилам, срок самоизоляции при коронавирусе будет зависеть от течения заболевания.

При бессимптомном либо легком течении болезни срок самоизоляции будет составлять восемь дней, при условии отсутствия симптомов в течение последних суток и ношения маски в течение пяти дней по истечении срока изоляции.

При тяжелой и средней тяжести форме заболевания срок самоизоляции будет составлять минимум 10 дней, при этом должна наблюдаться динамика резкого улучшения за последние 24 часа. По окончании срока самоизоляции переболевшие должны в течение пяти дней носить маски.

Что касается контактирующих с заболевшим коронавирусом, то тут срок карантина, будет зависеть от того, вакцинирован ли контактирующий или нет.

Вакцинированные, в том числе и бустер-дозой, в течение срока от двух недель до 90 дней после вакцинации находиться в карантине не будут. Также карантин не понадобится и тем, кто за 60 дней до этого перенес коронавирус. Правда, таким гражданам придется 10 дней находиться в масках постоянно.

Что касается невакцинированных, то они будут обязаны при контакте с больным находиться в карантине восемь дней и носить маску в течение 9-12 дней.