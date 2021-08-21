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В Грузии обсудили глобальные инициативы Казахстана в построении безъядерного мира

21 Августа 2021 04:04
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В Грузии обсудили глобальные инициативы Казахстана в построении безъядерного мира

ТБИЛИСИ. КАЗИНФОРМ - В Грузинском центре стратегического анализа (GSAC) проведен круглый стол на тему «Вклад Казахстана в глобальный мир без ядерного оружия», посвященный 30-летию закрытия Семипалатинского испытательного полигона. В мероприятии приняли участие не только грузинские аналитики, но и эксперты из Украины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

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Доктор политических наук, профессор Кавказского международного университета Вахтанг Маисая отметил, что еще до обретения независимости Казахстана Первый Президент страны Нурсултан Назарбаев своим Указом закрыл крупнейший в мире полигон для испытаний ядерного оружия в Семипалатинске. Казахстан, как уже суверенное государство, отказавшись от ядерного арсенала, четвертого по мощности в мире, сумел укрепить доверие со стороны мирового сообщества и стать его надежным, активным партнером.

Политик, дипломат, бывший Генеральный секретарь Организации черноморского экономического союза и Организации за демократию и экономическое развитие Валерий Чечелашвили в своем выступлении рассказал об историческом значении отказа Казахстана от ядерного арсенала для международного сообщества. По его словам, казахстанская сторона своим волевым решением нивелировала существовавшие в начале 1990-х годов риски и угрозы, исходивших от религиозно-экстремистских групп в Центральной Азии. Их устремления были также сфокусированы на ядерном оружии. В целом, по мнению В.Чечелашвили, Казахстан является флагманом в этом вопросе и дает четкий сигнал миру, что международную безопасность в XXI веке можно обеспечить только в условиях безъядерного мира.

«Пример Казахстана весьма важен для антиядерного движения и всего мира. Грузия, являясь членом МАГАТЭ, выполняет все свои обязательства. Думаю, Грузия смогла бы продвигать казахстанскую инициативу безъядерного мира на Южном Кавказе и Черноморском регионе», - отметила доктор экономических наук, профессор Лия Челидзе.

Эксперты отметили, что создание Глобального альянса лидеров за ядерную безопасность и мир без ядерного оружия и учреждение «Назарбаевской премии за безъядерный мир и глобальную безопасность являются практическими шагами реализации разоруженческих инициатив Казахстана.

Участники круглого стола высоко оценили усилия Казахстана в сфере глобального ядерного разоружения, подчеркнули важность большего вовлечения граждан в международное антиядерное движение.

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#Безопасность   #Грузия   #Ядерное оружие  
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