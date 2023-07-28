В Грузии назвали причину отказа в чартере для «Актобе»

ТБИЛИСИ. КАЗИНФОРМ - Агентство гражданской авиации Грузии распространило заявление по поводу отказа принять чартерный рейс из Казахстана, на котором футбольный клуб «Актобе» должен был прибыть в Грузию в рамках розыгрыша Лиги конференций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Грузия Online».



В заявлении отмечается, что отказ был обусловлен тем, что заявленная российская авиакомпания находится под международными санкциями. В то же время АГА отмечает, что ФК «Актобе» сможет прибыть завтра утром рейсом казахстанской авиакомпании.

«Уточняем, что по первоначальной заявке чартерный рейс должна была выполнить российская авиакомпания (ЮВТ АЭРО), которая находится под санкциями и находится в черном списке ЕС. Кроме того, ограничение производителя наложено на самолет, который планировалось облететь. Соответственно, Агентство гражданской авиации Грузии не выдавало разрешение на полет указанной авиакомпании.

По новой заявке рейс будет выполняться казахстанской авиакомпанией SCAT Airlines, которая получила разрешение агентства в кратчайшие сроки, в течение двух часов с момента подачи заявки. Я хотел бы сообщить вам, что чартерный рейс состоится завтра. Рейс приземлится в Кутаисском международном аэропорту в 08:45», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ФК «Актобе» не может вылететь на матч Лиги конференций по неизвестным причинам.