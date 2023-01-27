Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

В Грузии начнется массовое производство военных дронов

27 Января 2023, 19:44
В Грузии начнется массовое производство военных дронов

ТБИЛИСИ. КАЗИНФОРМ – В Грузии в апреле начнется серийное производство разведывательных и боевых беспилотников грузино-польского производства. Об этом сообщил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Agenda.ge.

В пятницу на полигоне «Крцаниси» Министерства обороны Грузии провело тестовые полеты первых образцов беспилотных летательных аппаратов, произведенных недавно грузино-польским оборонным предприятием Delta WB.

Дроны FlyEye и Warmate были продемонстрированы польскими и грузинскими специалистами премьер-министру Ираклию Гарибашвили, сообщили в оборонном ведомстве.

По данным Минобороны Грузии, FlyEye был разработан для выполнения высокоточных задач во всех климатических зонах в сложных метеорологических и радиоэлектронных боевых условиях и предназначен в качестве средства разведки для координации артиллерийских ударов.

Что касается Warmate, этот боевой дрон представляет собой аппарат, способный поражать цели различными типами боеголовок с высокой точностью. Он используется польской армией, а также другими армиями стран НАТО.

Delta WB была создана как совместное предприятие по сборке беспилотных летательных аппаратов в Грузии с целью усиления внутреннего производства и модернизации передовой военной техники. Компания состоит из объединения польской компании WB Electronics и грузинского военного научно-технического центра Delta.

В настоящее время компания занимается техническим обслуживанием сборочной линии двух типов БПЛА. По заверениям производителей ожидается, что в ближайшее время они приступят к массовому производству и смогут изготавливать в год до полутора тысяч дронов.


Фото: пресс-служба администрации Правительства Грузии
Новости по теме
ЧП в Новой Зеландии: проливные дожди обрушились на Окленд
Алихан Смаилов дал старт работе нового завода в Шымкенте
Ежегодно теряем 200 человек на производстве – профсоюзы РК
Теги:
Читайте также
Завершилась делимитация госграницы между Кыргызстаном и Узбекистаном
ЧП в Новой Зеландии: проливные дожди обрушились на Окленд
Лук по цене золота: рекордные цены на овощ зафиксированы на Филиппинах
Запрет на охоту отдельных видов животных введен в Кыргызстане
ВВС Израиля обстреляли сектор Газа
Чехия выбирает нового президента
Мавзолеи Ясави и Айша-Биби презентованы на фотовыставке в стамбульском дворце
Олимпийский совет Азии предложил России и Беларуси поучаствовать в Азиатских играх
Новости партнеров
Популярное
1 Скончалась сенатор Гульмира Каримова
2 Нанесения лезвием надрезов ребенку в центре «Рабиға хиджама» расследовали в Атырау
3 Со смогом в Алматы будут бороться с помощью ветра
4 Законопроекты, разрабатываемые по поручению Президента, должны быть приняты своевременно – Маулен Ашимбаев
5 Штормовую погоду прогнозируют синоптики 27 января в 10 регионах Казахстана

Лента новостей