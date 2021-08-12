В Грузии на три недели перестанет работать общественный транспорт

ТБИЛИСИ. НОВОСТИ-ГРУЗИЯ - КАЗИНФОРМ - Движение общественного транспорта в Грузии будет ограничено на три недели, с 14 августа по 4 сентября, из-за роста случаев заражения коронавирусом. Соответствующее решение сегодня принял межведомственный координационный совет по борьбе с COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Новости-Грузия».

«Движение муниципального транспорта будет ограничено. Ограничение не распространяется на междугородний транспорт», — сказал на брифинге глава оперативного штаба координационного совета Георгий Гибрадзе.

Чтобы остановка общественного транспорта не помешала процессу вакцинации, государство обещает обеспечить регулярную транспортировку населения к основным прививочным учреждениям.

Грузия сейчас находится на пике четвертой волны коронавируса. Только за последние сутки выявлено 5 128 новых случаев инфекции. Сегодня власти объявили о введении новых ограничений, призванных замедлить темпы распространения заболевания. Помимо остановки общественного транспорта, с 14 августа по 4 сентября в стране, сократят часы работы кафе и ресторанов, а также запретят фестивали, концерты и спортивные соревнования. Работодателям поручено переводить сотрудников на «дистанционку».

С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 466,3 тысячи случаев инфицирования, скончались 6 279. Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 12 августа достигло 715 919. Это более 19% от всего населения Грузии.