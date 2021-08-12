+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 13 °С
Алматы: 20 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Грузии на три недели перестанет работать общественный транспорт

12 Августа 2021 23:49
Поделиться:
В Грузии на три недели перестанет работать общественный транспорт

ТБИЛИСИ. НОВОСТИ-ГРУЗИЯ - КАЗИНФОРМ - Движение общественного транспорта в Грузии будет ограничено на три недели, с 14 августа по 4 сентября, из-за роста случаев заражения коронавирусом. Соответствующее решение сегодня принял межведомственный координационный совет по борьбе с COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Новости-Грузия».

Новости по теме
На 63% заполнены инфекционные стационары в Жамбылской области
Загруженность реанимационных коек в Атырау превысила 76 процентов Вернуть болельщиков на трибуны: спортивные фанаты призвали вакцинироваться жителей Нур-Султана Карагандинские гонщики стали первыми на чемпионате РК по картингу

«Движение муниципального транспорта будет ограничено. Ограничение не распространяется на междугородний транспорт», — сказал на брифинге глава оперативного штаба координационного совета Георгий Гибрадзе.

Чтобы остановка общественного транспорта не помешала процессу вакцинации, государство обещает обеспечить регулярную транспортировку населения к основным прививочным учреждениям.

Грузия сейчас находится на пике четвертой волны коронавируса. Только за последние сутки выявлено 5 128 новых случаев инфекции. Сегодня власти объявили о введении новых ограничений, призванных замедлить темпы распространения заболевания. Помимо остановки общественного транспорта, с 14 августа по 4 сентября в стране, сократят часы работы кафе и ресторанов, а также запретят фестивали, концерты и спортивные соревнования. Работодателям поручено переводить сотрудников на «дистанционку».

С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 466,3 тысячи случаев инфицирования, скончались 6 279. Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 12 августа достигло 715 919. Это более 19% от всего населения Грузии.


Подписывайтесь на наш канал:

#Грузия   #Коронавирус в мире  
Поделиться:
Новости по теме
На 63% заполнены инфекционные стационары в Жамбылской области
Загруженность реанимационных коек в Атырау превысила 76 процентов
Вернуть болельщиков на трибуны: спортивные фанаты призвали вакцинироваться жителей Нур-Султана
Карагандинские гонщики стали первыми на чемпионате РК по картингу
Популярное
1 Говорить об ущемлении русского языка в Казахстане несправедливо – Даурен Абаев
2 О серьезном ухудшении эпидситуации заявили в Атырау
3 Медотвод: в каких случаях противопоказана вакцинация в Казахстане
4 Все граждане Казахстана составляют один народ - Марат Азильханов
5 177 вагонов с сеном доставлено в Мангистаускую область - КТЖ
6 7747 заболевших коронавирусом выявлено за сутки в Казахстане
Читайте также
О получении третьей дозы вакцины высказался азербайджанский врач
Стремительный рост заражения детей КВИ отмечают в США
Говорить об ущемлении русского языка в Казахстане несправедливо – Даурен Абаев
О серьезном ухудшении эпидситуации заявили в Атырау
Медотвод: в каких случаях противопоказана вакцинация в Казахстане
Все граждане Казахстана составляют один народ - Марат Азильханов
177 вагонов с сеном доставлено в Мангистаускую область - КТЖ
7747 заболевших коронавирусом выявлено за сутки в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив