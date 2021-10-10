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    18:10, 09 Октябрь 2021 | GMT +6

    В Грузии число жертв обрушения дома увеличилось до восьми, объявлен траур

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    ТБИЛИСИ. КАЗИНФОРМ - НОВОСТИ-ГРУЗИЯ - Число погибших при обрушении жилого дома в Батуми увеличилось до восьми. Информацию подтвердили в МВД Грузии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Новости-Грузия.

    По данным телеканала «Рустави 2», из-под обломков достали тела 11-летнего ребенка и его матери. В ближайшее время они будут доставлены на экспертизу.

    Поисковая операция продолжается уже более суток. Ранее обнаружены были тела еще пяти человек, в том числе детей в возрасте 1 года и 9 лет. Кроме того, в больнице сегодня утром скончалась 35-летняя женщина, которая была найдена под завалами вечером 8 октября.

    Согласно информации МВД, на данный момент пропавшими числятся как минимум один человек. Его поиски продолжаются.

    11 октября в Грузии объявлено днем траура по жертвам трагедии.

    Пятиэтажный дом, который неоднократно перестраивался с момента возведения в конце 70-х годов, обрушился на улице 26 Мая в Батуми 8 октября около полудня. Всего в здании было 12 квартир.

    По версии следствия, причиной обрушения стали ремонтно-строительные работы, проводимые в квартире на первом этаже «с грубым нарушением правил безопасности». Задержаны владелец квартиры, а также двое рабочих, поводивших ремонт. В МВД Грузии не исключили, что круг обвиняемых может расшириться.


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