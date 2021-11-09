В Грузии «бустерную» прививку разрешили всем гражданам старше 18 лет

ТБИЛИСИ. КАЗИНФОРМ – В Грузии разрешили делать третью, так называемую «бустерную» дозу прививки от коронавируса всем гражданам старше 18 лет. Также Совет по иммунизации поддержал вакцинацию детей от 12-15 лет двумя дозами препарата Pfizer, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Новости-Грузия».

До последнего времени дополнительную дозу прививки можно было делать только гражданам старше 50 лет и людям с тяжелыми заболеваниями из «групп риска».

О решении Совета иммунизации объявила сегодня на брифинге заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.

По ее словам, бустерную дозу в Грузии теперь может использовать любой человек старше 18 лет, который был вакцинирован любой вакциной.

Те, кто привился вакцинами Sinopharm и Sinovac, могут использовать вакцину Sinopharm или Sinovac в качестве бустерной дозы, или использовать препарат Pfizer.

Если первые две дозы были сделаны препаратом Astrazeneca, то через шесть месяцев бустерную дозу надо проводить препаратом Pfizer. Препарат Astrazeneca из-за низкого спроса больше не используется для вакцинации в Грузии и его запасов в стране нет.

При этом граждане старше 60 лет, которые привились препаратами Sinopharm и Sinovac, могут делать бустерную дозу уже через три месяца после второй дозы, не дожидаясь, когда со дня второго укола пройдет полгода.

«Что касается людей, вакцинированных Pfizer, для них, естественно, рекомендуется использовать третью дозу тем же препаратом в течение шести месяцев после второй вакцинации», — сказала Габуния.

Сегодня же Совет по иммунизации поддержал вакцинацию детей от 12-15 лет двумя дозами препарата Pfizer. Для этого необходимо наличие согласия родителей или опекунов.

До сих пор вакцинация для детей в возрасте от 12 до 15 лет была разрешена только если у них были тяжелые заболевания и они входили в группу высокого риска.

Прививка против коронавируса в Грузии является добровольной и бесплатной для жителей страны и иностранцев с 16 лет.

По данным за 8 ноября, полностью привиты в Грузии 33.4% взрослого населения.