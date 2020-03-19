В Грузии 38 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом

ТБИЛИСИ. НОВОСТИ-ГРУЗИЯ – КАЗИНФОРМ - К сегодняшнему дню в Грузии было зафиксировано 38 подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом. Состояние нескольких инфицированных пациентов остается проблемным, так как у них есть сопровождающие заболевания, заявил журналистам генеральный директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Новости-Грузия.

В Тбилисской инфекционной больнице в настоящее время находятся 46 пациентов, у 30 из них лабораторно подтвержден коронавирус. Кроме того, еще семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией размещены в других клиниках страны. Один пациент выздоровел и уже покинул клинику в Тбилиси.

«Состояние двоих пациентов тяжелое, еще несколько являются проблемными, так как они в возрасте и сопровождающие заболевания. Например, высокое артериальное давление, сердечная недостаточность или астма», – сказал генеральный директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

Директор больницы подтвердил, что к настоящему времени пневмония развилась у 11 пациентов.

«Часть из них находится в состоянии средней тяжести, а у других пациентов все проходит в легкой форме. Состояние здоровья несовершеннолетних пациентов нельзя назвать хорошим, однако, к счастью, у них легкая форма и состояние удовлетворительное», — заявил Т. Церцвадзе.

Т. Церцвадзе сообщил, что по решению премьера были полностью освобождены от пациентов четыре ведущие клиники Грузии. Согласно «плану А», были мобилизованы 440 больничных коек, и, если будет необходимо, то в рамках «плана Б» по всей стране будет мобилизовано 3 600 коек, с тренингом персонала, экипировкой, медикаментами и так далее.

По его словам, если количество заболевших достигнет такой цифры, что будет невозможно эффективно управлять этим процессом возможностями клиник, тогда больных с протеканием болезни в легкой форме будут лечить на дому, «и в этом нет ничего плохого».

«Пока такое решение не принято, это предварительное заявление. Если семейные врачи сегодня к этому не готовы, то все делается для того, чтобы повысить уровень их знаний, им раздадут всевозможные инструкции. И тогда, когда это решение войдет в силу, эти врачи будут готовы», — сказал Т. Церцвадзе.