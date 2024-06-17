В Греции найдены мертвыми трое  пропавших туристов

55-летний мужчина исчез из своего отеля на греческом острове Матракион в прошлый вторник и был найден мертвым в воскресенье. По данным местных СМИ, это третий турист, который умер в стране за последнюю неделю, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

В субботу на острове Самос мертвым был найден 74-летний мужчина из Нидерландов после того, как отправился на прогулку в одиночестве. Его тело было обнаружено в овраге.

А британского сетевого врача Майкла Мосли нашли мертвым на острове Сими неделю назад. По всей видимости, он упал с крутого склона, сообщил мэр Сими Лефтерис Папакалодукас.

В настоящее время еще несколько туристов считаются пропавшими без вести.

Среди них - 59-летний американец Альберт Калибет, который пропал на острове Аморгос после похода.

Несколько родственников и друзей Калибета отправились в Грецию на поиски отставного офицера полиции из округа Лос-Анджелес.

На острове Сикинос продолжается операция по поиску двух пропавших французских туристов. В ней задействованы добровольцы, пожарные и полицейские с соседнего острова Иос.

Ищут двух женщин, которые приехали в Грецию из Франции, им 73 и 64 года.

Новостной канал Cyclades24 сообщил, что женщины остановились в разных отелях, но предположительно были связаны друг с другом.

Власти предупреждают об опасности жары

Срочное предупреждение для туристов было выпущено в связи с тем, что в Греции началась необычно ранняя тепловая волна, когда температура в городе Ханья на северо-западе Крита достигла 44,5°C.

По данным национальной метеорологической службы, Греция уже давно страдает от приступов сильной жары, но ни один из них не был зафиксирован так рано в летний сезон.

На этой неделе Акрополь в Афинах и некоторые другие туристические объекты были вынуждены закрыться после сообщений о том, что люди падали в обморок, ожидая своей очереди при знойной температуре.