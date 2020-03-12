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В Греции зажгли огонь Олимпийских игр-2020

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
12 Марта 2020, 18:55
В Греции зажгли огонь Олимпийских игр-2020

АФИНЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 12 марта, в Древней Олимпии (Греция) состоялось зажжение огня Олимпийских игр-2020 в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на НОК РК.

В торжественной церемонии приняли участие президент Греции Прокопис Павлопулос, глава Международного Олимпийского комитета Томас Бах, а также представители оргкомитета «Токио-2020».

Сам ритуал был произведен на алтаре древнегреческого храма Геры. Согласно сценарию, огонь зажгла верховная жрица, которую сыграла актриса Ксанти Георгиу.

Стоит отметить, что эстафета в Греции продлится неделю, после чего 19 марта огонь будет передан организаторам Олимпиады-2020.



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