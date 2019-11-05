В Греции в грузовике были обнаружены свыше 40 мигрантов

АФИНЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция обнаружила 41 мигранта в авторефрижераторе во время плановой проверки на севере Греции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Система охлаждения грузовика была отключена и мигранты, все мужчины и мальчики, не пострадали, сообщил представитель полиции.

Несколько мигрантов обратились в больницу. Остальные были доставлены в ближайший полицейский участок для установления личностей.

Со слов полиции, 40-летний водитель грузовика арестован. В последнее время полиция усилила проверки грузовиков и других автомобилей из-за участившихся случаев незаконной перевозки мигрантов через территорию Греции в грузовиках.

СМИ Греции проводят параллель между этим инцидентом и тем трагическим случаем, когда в прошлом месяце в грузовике недалеко от Лондона были найдены тела 39 мигрантов. Полиция полагает, что найденные в грузовике 39 жертв были вьетнамцами.