В государственную собственность перешёл аэропорт Балхаша

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – Балхашская воздушная гавань принята в коммунальную собственность местного акимата. Передача новому собственнику состоялась по договору дарения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В числе переданных объектов здание аэровокзала, рулёжная дорожка и перрон. После полного обновления аэропорт сможет принимать большие самолёты.

Корпорация «Казахмыс» представила проектно-сметную документацию с заключением экспертизы. Проект касается здания аэропорта, перрона и рулёжной дорожки, а также строительства помещения для службы специального транспорта.

Необходимая сумма определена. Планируется, что в 2022 году средства будут выделены из республиканского бюджета. Оформление заявки начнётся уже в этом году.

После полного перезапуска в Балхаш смогут прилетать большие самолеты 1-го и 2-го классов (Boeing, Airbus и другие). У них будет возможность совершать рейсы круглый год и в любое время суток.

Во время ремонта аэропорт будет функционировать в штатном режиме.



