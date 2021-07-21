В государственную собственность перешёл аэропорт Балхаша
БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – Балхашская воздушная гавань принята в коммунальную собственность местного акимата. Передача новому собственнику состоялась по договору дарения, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В числе переданных объектов здание аэровокзала, рулёжная дорожка и перрон. После полного обновления аэропорт сможет принимать большие самолёты.
Корпорация «Казахмыс» представила проектно-сметную документацию с заключением экспертизы. Проект касается здания аэропорта, перрона и рулёжной дорожки, а также строительства помещения для службы специального транспорта.
Необходимая сумма определена. Планируется, что в 2022 году средства будут выделены из республиканского бюджета. Оформление заявки начнётся уже в этом году.
После полного перезапуска в Балхаш смогут прилетать большие самолеты 1-го и 2-го классов (Boeing, Airbus и другие). У них будет возможность совершать рейсы круглый год и в любое время суток.
Во время ремонта аэропорт будет функционировать в штатном режиме.
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