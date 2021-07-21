+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 24 °С
Алматы: 28 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В государственную собственность перешёл аэропорт Балхаша

21 Июля 2021 16:03
Поделиться:
В государственную собственность перешёл аэропорт Балхаша

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – Балхашская воздушная гавань принята в коммунальную собственность местного акимата. Передача новому собственнику состоялась по договору дарения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Восьмилетний карагандинец стал вторым на республиканских гонках на дронах
Карагандинская мечеть раздала более 12 тысяч килограммов мяса в первый день Курбан-айта Житель Балхаша держал в плену бывшую жену с ребенком Вопросы обеспечения молодёжи жильём обсудили в Карагандинской области

В числе переданных объектов здание аэровокзала, рулёжная дорожка и перрон. После полного обновления аэропорт сможет принимать большие самолёты.

Корпорация «Казахмыс» представила проектно-сметную документацию с заключением экспертизы. Проект касается здания аэропорта, перрона и рулёжной дорожки, а также строительства помещения для службы специального транспорта.

Необходимая сумма определена. Планируется, что в 2022 году средства будут выделены из республиканского бюджета. Оформление заявки начнётся уже в этом году.

После полного перезапуска в Балхаш смогут прилетать большие самолеты 1-го и 2-го классов (Boeing, Airbus и другие). У них будет возможность совершать рейсы круглый год и в любое время суток.

Во время ремонта аэропорт будет функционировать в штатном режиме.


Подписывайтесь на наш канал:

#Карагандинская область   #Туризм   #Транспорт  
Поделиться:

Автор:

Агата Мухамеджанова

Новости по теме
Восьмилетний карагандинец стал вторым на республиканских гонках на дронах
Карагандинская мечеть раздала более 12 тысяч килограммов мяса в первый день Курбан-айта
Житель Балхаша держал в плену бывшую жену с ребенком
Вопросы обеспечения молодёжи жильём обсудили в Карагандинской области
Популярное
1 Победительница «Славянского базара» прилетела в столицу
2 Сколько регионов Казахстана в «красной» зоне
3 Песни в исполнении Рухии заиграли другими красками – преподаватель победительницы «Славянского базара»
4 21-летний лжебукмекер обманул более 50 жителей Нур-Султана
5 Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семье известного кардиолога Серика Бекбосынова
Читайте также
Аскар Мамин проинспектировал реализацию проектов развития туристической зоны Актау
Житель Балхаша держал в плену бывшую жену с ребенком
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив