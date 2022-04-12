РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:15, 12 Апрель 2022 | GMT +6

    В госсобственность возвращаются 28,8% акций Казахтелекома

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Правительством Казахстана принято постановление о некоторых вопросах акционерного общества «Казахтелеком», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

    «Принять предложение частной компании Skyline Investment Company S.A. о передаче в республиканскую собственность 2 671 481 простой акции акционерного общества «Казахтелеком», составляющей 24,95% уставного капитала общества, по договору дарения», — говорится в тексте постановления.

    Также ТОО «Alatau Capital Investment» по договору дарения передает в республиканскую собственность 413 412 простых акций общества, составляющих 3,85% уставного капитала общества.

    Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Главная Казахтелеком Экономика
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    Центр ветеранов открыли в Семее
    Сегодня, 04:04
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    Сегодня, 03:33
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!