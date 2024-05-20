В госфонд возвращены земельные участки в Актобе на сумму 156 млн тенге

Прокуратурой города Актобе установлено незаконное предоставление земельных участков с несоответствующим целевым назначением, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру города.

Акиматом Актобе одному из жителей города в садоводческом коллективе предоставлен земельный участок площадью 0,1 га для строительства зданий и сооружений.

Однако, предоставленный участок акиматом перенесен вдоль международной трассы «Самара-Шымкент», тогда как согласно Генеральному плану города данный участок является зеленой зоной, где запрещается строительство зданий и сооружений.

Кроме того, в ходе перемещения участка дополнительно выделен участок площадью 3,9 га, кадастровой стоимостью 102 млн тенге.

В настоящее время мерами прокурорского надзора незаконно предоставленные земли площадью 6 га на общую сумму более 156 млн тенге возвращены государству.

Работа в данном направлении продолжается.