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    17:32, 20 Май 2024 | GMT +6

    В госфонд возвращены земельные участки в Актобе на сумму 156 млн тенге

    земучастки
    Фото: прокуратура г. Актобе

    Прокуратурой города Актобе установлено незаконное предоставление земельных участков с несоответствующим целевым назначением, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру города.

    Акиматом Актобе одному из жителей города в садоводческом коллективе предоставлен земельный участок площадью 0,1 га для строительства зданий и сооружений.

    Однако, предоставленный участок акиматом перенесен вдоль международной трассы «Самара-Шымкент», тогда как согласно Генеральному плану города данный участок является зеленой зоной, где запрещается строительство зданий и сооружений.

    Кроме того, в ходе перемещения участка дополнительно выделен участок площадью 3,9 га, кадастровой стоимостью 102 млн тенге.

    В настоящее время мерами прокурорского надзора незаконно предоставленные земли площадью 6 га на общую сумму более 156 млн тенге возвращены государству.

    Работа в данном направлении продолжается.

    Теги:
    Возврат активов Закон и право Регионы Казахстана Прокуратура Актобе
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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