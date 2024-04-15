В городе Уральске ЗКО сохраняется угроза наводнения

В противопаводковых мероприятиях в г. Уральск задействовано 350 ед. спецтехники и около 2000 человек. Также на помощь прибыли военнослужащие, сотрудники ДЧС и волонтеры из других регионов и районов области, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат города Уральск

— Уважаемые уральцы! В городе сохраняется угроза наводнения. По мнению специалистов, в ближайшие 2-3 дня уровень реки Урал может повыситься из-за большого объема воды, который идёт из Ириклинского водохранилища Российской Федерации. Сейчас уровень воды в р.Урал приближается к 8 м., опасный уровень — 8,5 м., — обратились сотрудники службы ДЧС к горожанам.

В работе по предотвращению наводнения мобилизованы все ресурсы местного исполнительного органа и департамента чрезвычайных ситуаций. Сейчас в противопаводковых мероприятиях задействовано 350 ед. спецтехники и около 2000 человек. Также на помощь прибыли военнослужащие, сотрудники ДЧС и волонтеры из других регионов и районов нашей области.

— Самое главное — это безопасность граждан. Поэтому необходимо срочно эвакуироваться жителям дачных массивов, расположенных в пойме реки Урал, района Курени, Старицы и Коминтерн, где очень высок риск подтопления. Большой объем воды может прийти в любой момент и затопить ваши дома. Не рискуйте своей жизнью и жизнями своих близких, а срочно переезжайте к своим родным, друзьям или в эвакуационные пункты, которые работают круглосуточно, — проинформировали в ДЧС.

По всем вопросам горожан просят обращаться в городской штаб по телефонам 24-05-70 и 24-01-94 и не откладывать эвакуацию!