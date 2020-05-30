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В городе Шымкент зарегистрирован 1 случай с летальным исходом от КВИ

30 Мая 2020 20:00
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В городе Шымкент зарегистрирован 1 случай с летальным исходом от КВИ

Пациентка 1945 года рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данный случай как летальный от коронавирусной инфекции.

Итого по Казахстану 38 летальных случаев.

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