В городе Приозерске Карагандинской области стартовал тренинг водолазов МЧС Казахстана

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – 24 мая 2021 в городе Приозерск Карагандинской области стартовал тренинг водолазов Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Мероприятие проводится с 24 мая по 5 июня под эгидой Международной организации гражданской обороны, при поддержке Центра по ЧС снижению рисков бедствий.

В течение 10 дней специалисты-инструкторы МЧС Республики Казахстан, России и Кыргызской Республики будут делиться опытом и навыками.

В тренинге примут участие 35 спасателей оперативно-спасательных отрядов регионов Казахстана.

«Выражаю благодарность коллегам из МЧС России и Кыргызской Республики за содействие в подготовке водолазов. Надеюсь, что обмен лучшим опытом и знаниями будет полезен для каждого из нас, так как перед нами стоит общая задача по спасению людей», – отметил первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям Ибрагим Кульшимбаев.

Подготовка водолазов будет проводиться на базе спасательной станции города Приозерск. Спасательная станция оснащена новейшими образцами водолазного и водно-спасательного оборудования и снаряжения, в том числе и барокамерой, позволяющей проводить медико-реабилитационные мероприятия спасателей после проведения водолазных работ на больших глубинах без угрозы для их здоровья.

Кроме необходимого оборудования в здании имеются учебные классы, залы, места для проживания, бассейн для водолазов. Так как строительство данной станции велось с учетом открытия здесь учебного центра для подготовки водолазов высокой квалификации.

Для проведения практической части тренинга предусмотрено 6 учебных мест «Устранение предполагаемой течи на элементах конструкции ГТС под водой», «Проведение технических работ под водой с инструментами», «Устранение утечки воздуха с фланца задвижки», «Устранение потери воздуха из металлической бочки», «Сбивание скоб между бревен» и «Поиск и подъем затонувшей техники».

По итогам тренинга 24 водолазам МЧС Казахстана планируется повысить квалификацию и присвоить классность водолаз 3-го класса 1–2 группы специализации, 10 водолазам присвоить квалификацию инструкторов водолазного дела для дальнейшего их привлечения в качестве преподавателей.



