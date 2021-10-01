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    21:15, 30 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В городе Косшы будет свой суд

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На очередном заседании Высшего Судебного Совета 30 сентября дано согласие на образование суда города Косшы Акмолинской области и установление его штатной численности, а также изменение штатной численности других судов республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Аппарат Высшего Судебного Совета РК.

    Также на заседании Совета даны рекомендации к освобождению от должностей ряда председателей, председателей судебных коллегий и судей судов республики по различным основаниям. В том числе, рекомендовано освободить от должностей судей Карагандинского областного суда Еримбетова Т.М. (по решению Судебного жюри за совершение дисциплинарного проступка, противоречащего судейской этике) и Исабекова Е.А. (в связи со смертью).

    Кроме того, Советом дано согласие на продление срока пребывания в должности некоторых судей, достигших пенсионного возраста, и рассмотрены жалобы судей на решения Комиссии по качеству правосудия при Верховном Суде. По итогам рассмотрения одна жалоба судьи удовлетворена, в связи с чем Совет отменил решение Комиссии по качеству правосудия при Верховном суде и отправил его на новое рассмотрение.

    Помимо этого, в ходе заседания утверждены обновленные составы рабочих органов при Высшем Судебном Совете (Судебное жюри, Квалификационная комиссия, Комиссия по кадровому резерву).

    Также Советом одобрены поправки в Правила формирования и организации работы с кадровым резервом на руководящие и вышестоящие судейские должности, направленные на совершенствование процедур отбора в кадровый резерв.



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    Главная Косшы Общество Суды Акмолинская область
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