В городе Ишиме Тюменской области откроется класс казахского языка имени Абая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 21 февраля 2020 года в честь 175-летия великого казахского поэта и просветителя в городе Ишиме (Россия) откроется класс казахского языка имени Абая. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал председатель национально-культурной автономии казахов Тюменской области РФ Есенгалий Ибраев.

Е. Ибраев подчеркнул, что творчество и наследие великого Абая, придававшего особое значение воспитанию молодежи и сохранению семейных ценностей, представляется весьма важным, эффективным и актуальным аспектом в вопросе воспитания современной казахской молодежи.

«Творчество и наследие Абая для казахов, живущих в России, в особенности в Тюменской области, очень важно. Наша тюменская молодежь воспитывается в уважении к старшим, к труду, в бережном отношении к семье и традициям. Более того, большое значение для казахов Тюменской области имеет и тот факт, что сын Абая - Абдрахман учился в течение трех лет, с 1886 по 1889 годы, в Тюмени в Александровском реальном училище. Он приехал в Тюмень в возрасте 18 лет. И возможно, что сам Абай посещал наш город, навещал сына. Правопреемником Александровского реального училища является Государственный аграрный университет Северного Зауралья. Сейчас мы работаем над изучением архивных материалов», - сказал Е. Ибраев.

Е. Ибраев отметил, что в этом году все крупные мероприятия, проводимые национально-культурной автономией казахов Тюменской области, будут приурочены к 175-летию Абая.

«В рамках 175-летия великого Абая в Тюменской области пройдут Дни казахской культуры в Тюменской области, Курултай казахов Тюменской области, II областной фестиваль-конкурс детского казахского творчества «Жас Ұрпақ/Новое поколение». Кроме того, будут проведены «Абаевские чтения» - конференция, посвященная популяризации наследия и творчества великого Абая. 21 февраля 2020 года, в Международный день родного языка, в честь 175-летия Абая в городе Ишиме мы планируем открыть класс по изучению казахского языка, который будет носить имя великого казахского поэта и просветителя», - сообщил Е.Ибраев.

Председатель национально-культурной автономии казахов Тюменской области добавил, что классы казахского языка для школьников и курсы родного языка для молодежи организуются в Тюменской области не первый год.

«Это уже четвертый класс, который будет открыт в Тюменской области. Классы казахского языка созданы по инициативе Национально-культурной автономии казахов Тюменской области, местных районных автономий казахов при поддержке правительства Тюменской области и органов местного самоуправления. Стоит задача не просто научить детей говорить, писать и читать на родном языке, но также и познакомить подрастающее поколение с великой историей своего народа и его выдающимися личностями», - сказал Е. Ибраев.