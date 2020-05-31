В городах США вводят комендантский час после беспорядков

МИННЕАПОЛИС. КАЗИНФОРМ - Губернатор штата Миннесота заявил, что протесты в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, охватившие города США, уже не связаны с убийством, а спровоцированы приезжими радикалами. В городах США вводят комендантский час на фоне продолжающихся беспорядков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Би-Би-Си.

Сначала в крупнейшем городе этого штата Миннеаполисе, а затем Вашингтоне, Атланте, Нью-Йорке и других крупных городах страны произошли столкновения с полицией, хотя под стражу был взят уволенный из полиции Дерек Шовин. Именно он применил удушающий прием против Флойда - поставил ему колено на шею.

44-летнему Шовину предъявлено обвинение в убийстве третьей степени. В отношении еще трех полицейских расследование продолжается. Протестующие же требуют и их отдать под суд.

Губернатор Миннесоты Тим Уолз в субботу после четырех ночей беспорядков объявил о полной мобилизации нацгвардии штата - это происходит впервые после Второй мировой войны. Он сказал, что в субботу волнения могут усилиться, после того как приезжие агитаторы использовали протесты в связи с гибелью 46-летнего Флойда для того, чтобы посеять хаос в городе.

По версии губернатора Уолза, контролируемая группа посторонних лиц, в том числе сторонники превосходства белой расы и члены наркокартелей, спровоцировали насилие в Миннеаполисе. Однако он не предоставил доказательств, когда его об этом попросили журналисты.

По словам губернатора, до 80% арестованных прибыли из-за пределов штата, в тюрьму округа Хеннепин попали только восемь жителей Миннесоты, и неясно, все ли они были арестованы в связи с беспорядками в Миннеаполисе.

В пятницу вечером протестующие вступили в столкновения с полицией в Атланте, Нью-Йорке и Портленде, а в Вашингтоне был ненадолго заблокирован Белый дом. В субботу все продолжилось.

Демонстрации прошли по крайней мере в 30 городах, пишет New York Times. Власти американских городов на фоне протестов вводят комендантский час.

В Атланте еще накануне было объявлено чрезвычайное положение, позже был введен и комендантский час. В этом городе еще в пятницу протестующие громили здания и подожгли полицейских автомобиль недалеко от штаб-квартиры телекомпании Си-эн-эн. В субботу столкновения возобновились.

Губернатор штата Джорджия Брайан Кемп ввел режим чрезвычайной ситуации по просьбе мэра Кейши Боттомс, чтобы задействовать до 500 бойцов национальной гвардии. Сама Боттомс заявила: «Это не протест. Это не в духе Мартина Лютера Кинга-младшего. Вы опозорили наш город. Вы опозорили жизнь Джорджа Флойда».

По последним данным, комендантский час введен в Сиэтле, Чикаго, Кливленде и Филадельфии. Об этом сообщает Си-эн-эн.

Мэр Портленда Тед Уилер также объявил о введении режима чрезвычайной ситуации и комендантского часа на фоне грабежей, пожаров и нападения на полицейский участок.

Нападения на полицию происходили и в Лос-Анджелесе. Толпы демонстрантов подожигали полицейские машины, опустошали и грабили магазины, участвовали в стычках с полицией, сотни людей были арестованы с вечера пятницы, пишет Ассошиэйтед пресс.

Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти объявил, что в городе вводится комендантский час с восьми вечера до пяти утра воскресенья. Гарсетти также попросил губернатора отправить от 500 до 700 сотрудников нацгвардии. Мэр сказал, что они должны помочь местным правоохранительным органам подавить насилие во втором по величине городе страны.

В Филадельфии мирная демонстрация протеста обернулась насилием, по меньшей мере 13 полицейских получили ранения, передает Ассошиэйтед пресс. Протестующие в этом городе распылили граффити на статую бывшего мэра, пытались свергнуть ее и поджечь (этого человека критиковали за дискриминацию меньшинств).

В Солт-Лейк-Сити губернатор Юта задействовал нацгвардию штата после того, как в центре города в субботу днем произошли беспорядки. Протест начался мирно, но затем группа людей перевернула полицейскую машину и подожгла ее. Демонстранты также кидали яйца в управление полиции.

В Сиэтле тысячи людей собрались в центре города на мирную демонстрацию, а вечером полиция применила перцовый газ, когда начались беспорядки, пишет Ассошиэйтед пресс. Проводились аресты.

Несколько сотен человек в субботу снова собрались в Вашингтоне. Нацгвардия окружила Белый дом. Полиция использовала перцовый газ, протестующие отламывали куски бетона и кидали в полицейских.

Химический спрей полиция была вынуждена применить и в нью-йоркском район Бруклин, хотя все начиналось как мирное шествие. В Бруклине протестующие вступили в столкновения с представителями власти, нападая на полицейские автомобили. Несколько офицеров полиции получили ранения, многие протестующие были задержаны.

Мирный протест в Майами также перерос в беспорядки, некоторые демонстранты подожигали полицейские машины, полицейские ответили слезоточивым газом, а мэр города объявил комендантский час.

По подсчетам Ассошиэйтед пресс, с четверга за участие в беспорядках были арестованы на меньшей мере 1 383 человека в 17 городах. Фактическое число, вероятно, больше, поскольку протесты продолжались в субботу вечером.

По последним данным, в центре Индианаполиса трое человек получили огнестрельные ранения, один убит на фоне протестов. Об этом сообщил начальник городской полиции, передает Си-эн-эн. Полиция проводит расследование и советует гражданам избегать этот район.

Национальная гвардия будет задействована в Техасе и Колорадо.