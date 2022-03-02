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В горных реках Алматинской области ожидается подъем уровня воды

2 Марта 2022 21:33
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В горных реках Алматинской области ожидается подъем уровня воды

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с прогнозом сильных смешанных осадков в горах в период со 2 по 4 марта 2022 года в горных районах Алматинской области ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.

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Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».


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#Алматинская область   #Казгидромет   #Регионы   #Погода  
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