В горных реках Алматинской области ожидается подъем уровня воды

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с прогнозом сильных смешанных осадков в горах в период со 2 по 4 марта 2022 года в горных районах Алматинской области ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.

Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».