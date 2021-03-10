В Горгане прошёл День культуры Казахстана и Ирана

ГОРГАН. КАЗИНФОРМ - В рамках празднования 30-летия Независимости РК Посольством Казахстана в Иране было организовано торжественное мероприятие «День культуры Казахстана и Ирана». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В мероприятии приняли участие министр культурного наследия, туризма и ремёсел Ирана Алиаскар Мунесан, губернатор провинции Гулистан Хади Хакшенас, депутат Парламента Ирана Гуламреза Монтезари, Посол Казахстана Асхат Оразбай, представители бизнеса и активисты местной казахской диаспоры.

Выступая на открытии мероприятия, А. Мунесан и Посол отметили, что за последние 30 лет с момента обретения независимости Казахстан добился больших успехов в своем развитии, а также в сотрудничестве с Ираном в различных областях.

Х. Хакшенас подчеркнул, что торгово-экономические, культурные, туристические, медицинские и паломнические связи между регионами двух стран успешно развиваются. В провинции Гулистан находятся исторические и культурные памятники казахского народа, такие как мавзолей поэта и ученого Султана Убби (XII век, третий сын Сулеймена Бакыргани), могила религиозного учителя и ученого Шагурбата (XVIII век) и другие важные для казахов места, что может способствовать паломническому туризму. Губернатор провинции предложил проводить День культуры Казахстана и Ирана в первые дни весны и накануне общего для двух стран праздника нового года – Наурыз – как соответствующую «неделю» поочередно в Мангистауской области и провинции Гулистан. Это предложение тут же нашло поддержку министра культурного наследия Ирана.

Г. Монтезари отметил, что отношения между Ираном, который был одной из первых стран, официально признавших независимость Казахстана, хорошо развиваются во всех сферах, включая традиционно культурные связи.

Участники мероприятия посетили выставку кустарных изделий, изготовленных мастерами местной казахской диаспоры, организованную в залах Центрального дома культуры в Горгане, и ознакомились с фото- и видеоматериалами, посвященными 30-летию Независимости Казахстана.

Кроме того, небольшой национальный оркестр играл казахские кюи, а на концерте в исполнении местной казахской диаспоры и иранских артистов прозвучали народные песни двух стран.