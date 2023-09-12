В горах Заилийского Алатау потерялась туристка

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В горах Заилийского Алатау в районе пика Советов 10 сентября потерялась 33-летняя женщина. В горный поход она пошла с друзьями, но при восхождении они разминулись, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Почти в полночь на помощь вызвали спасателей, телефонная связь была недоступна. На поиски отправилась оперативная группа республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС.

Уже через час спасатели были на пике Советов, высота которого достигает 4317 м, и приступили к поискам. Точной геолокации от заявителя не было. Четыре часа спасатели искали туристку в горах в ночное время суток и, благодаря своему профессионализму, утром следующего дня, в 5.16, девушку нашли. В 7.50 спасатели спустили девушку до оперативной машины РОСО.

Спасатели напоминают туристам: не ходите в горы в одиночку, изучайте туристический маршрут, не сокращайте путь в ущерб безопасности и перед выходом в горы обязательно предупреждайте родных и близких о предполагаемом маршруте и времени возвращения в город.