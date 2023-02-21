Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

В горах Восточного Казахстана возможен сход лавин - ДЧС

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
21 Февраля 2023, 09:38
В горах Восточного Казахстана возможен сход лавин - ДЧС

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - По информации филиала «Казселезащита» по Восточно-Казахстанской области, в связи с неблагоприятными метеоусловиями в горных районах области с 21 по 23 февраля возможен самопроизвольный сход снежных лавин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

В горах прогнозируются усиление ветра, резкое повышение температуры воздуха и неустойчивость снежного покрова.

Специалисты ДЧС ВКО рекомендуют жителям воздержаться от поездок в горы.

«Много лавиноопасных очагов угрожают автомобильным дорогам, проезжая мимо них, не останавливайтесь, а быстро покиньте опасную зону. Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных или спасателей – единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона - «112», - напомнили в ДЧС.

Ранее происшествие с автобусом в горах ВКО прокомментировала «Казселезащита».

Фото: kchs.tj




Восточно-Казахстанская область   Происшествия   Погода  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
Скончался еще один пострадавший в аварии педагог из Уральска
Скончался еще один пострадавший в аварии педагог из Уральска
Лионель Месси покидает ПСЖ
Лионель Месси покидает ПСЖ
Александр Недовесов пробился в третий круг «Ролан Гаррос»
Александр Недовесов пробился в третий круг «Ролан Гаррос»
Штормовое предупреждение в 13 регионах страны объявили синоптики
Штормовое предупреждение в 13 регионах страны объявили синоптики
12 тысяч выпускников жамбылских школ услышали последний звонок
12 тысяч выпускников жамбылских школ услышали последний звонок
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 июня
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 июня
Последний звонок прозвенел в Карагандинской области для более чем 172 тысяч учащихся
Последний звонок прозвенел в Карагандинской области для более чем 172 тысяч учащихся