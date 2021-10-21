В горах будет опасно - спасатели обратились к алматинцам

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В ДЧС Алматы обратились к горожанам по поводу штормового предупреждения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Департамент по ЧС Алматы на основании штормового предупреждения информирует: в пятницу, 22 октября, в горах Алматы ожидаются временами сильные осадки (дождь, снег), гололед, туман. Ветер северо-западный, 22-23 октября порывы ветра будут достигать15-20 м/с.

При ухудшении погоды Департамент по ЧС города Алматы убедительно рекомендует соблюдать меры личной безопасности и воздержаться от похода в горы.

- В случая объявления штормового предупреждения о выпадении сильных осадков ( снег, дождь) или сильный ветер, прогулку в горную местность лучше отложить, дождавшись хорошей погоды.

- Если вы заметили небольшие оползни, то в горы лучше не идти. В случае выпадения интенсивных и значительных осадков возможны оползневые проявления в низкогорной зоне.

- Если вы уже в горах, быть внимательным и следить за изменением погодных условий.

- Если вы заметили на склонах гор подвижки снега, окатыши из снега, то в горы лучше не идти — это говорит о том, что снег находится в неустойчивом состоянии, возможен сход лавин.

- Не откладывайте возвращение домой на позднее время суток, вы можете не найти обратный маршрут.

- В рюкзаках должны быть: теплые вещи,походная аптечка для оказания доврачебной помощи в случае непредвиденной ситуации, лишним не будет и наличие навигаторов GPS.

- Ни в коем случае не ходите в горы в одиночку!

- Крайне важно максимально подробно информировать родных и близких о вашем горном маршруте и возможном местонахождении.

Если обильные осадки застали вас в личном транспорте на автодороге, перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите снегопад.

В условиях гололеда на трассе соблюдайте безопасный скоростной режим, также будьте очень осторожны при совершении маневров на дороге!



