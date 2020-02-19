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В горах Алматы сохраняется лавинная опасность

19 Февраля 2020 09:55
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В горах Алматы сохраняется лавинная опасность

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В связи с большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова на склонах гор в бассейне реки Киши Алматы 19 февраля сохраняется опасность схода снежных лавин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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«Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах», - говорится в сообщении ведомства.


Ранее сообщалось, что 19 февраля на территории горнолыжного курорта «Шымбулак» планируется профилактический спуск снежных масс. В связи с этим спасатели обратились к алматинцам и туристам с просьбой воздержаться от походов и восхождений в местах проведения профилактических мероприятий.


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Ключевые слова: Алматы, Безопасность, Погода,
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