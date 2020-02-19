Новости
-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:15
-
-
-
вчера 21:35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
В горах Алматы сохраняется лавинная опасность
19 Февраля 2020 09:55
Поделиться:
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В связи с большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова на склонах гор в бассейне реки Киши Алматы 19 февраля сохраняется опасность схода снежных лавин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Новости по темеОпасность схода снежных лавин сохраняется в Алматы Семь лавин сошло в горах близ Алматы В Алматы прогнозируется снежный шторм: как вести себя в таких случаях, рассказали в ДЧС
«Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах», - говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что 19 февраля на территории горнолыжного курорта «Шымбулак» планируется профилактический спуск снежных масс. В связи с этим спасатели обратились к алматинцам и туристам с просьбой воздержаться от походов и восхождений в местах проведения профилактических мероприятий.
Ключевые слова: Алматы, Безопасность, Погода,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Свыше 400 новых автобусов закупят в Алматы
- Более 30 рейсов задерживается в международном аэропорту Нурсултан Назарбаев
- Новая жилищная программа появится в Алматы
- В Алматы проходит отчетная встреча акима с жителями
- Более шести тысяч кубометров снега за ночь вывезено в Алматы
- В столице развёрнут оперативный штаб из-за метели
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047