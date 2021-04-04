В горах Алматы сохраняет опасность схода снежных лавин

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Об угрозе схода снежных лавин в горах Алматы предупредили спасатели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МЧС РК.

В связи с большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова на склонах гор в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы в период 3-4 апреля сохраняется опасность схода снежных лавин. Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.