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    20:09, 16 Апрель 2021 | GMT +6

    В горах Алматы на выходных сохранится лавиноопасность

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы на основании штормового предупреждения Казгидромета предупредил об опасности схода лавина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В связи с большой высотой снежного покрова, оттепелью и ожидаемыми осадками в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы в период 17-19 апреля сохраняется опасность схода снежных лавин. Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах!» - обратились в Департаменте по ЧС к алматинцам.

    По прогнозу РГП «Казгидромет», в выходные дни в мегаполисе ожидается погода с переменной облачностью, ночью и утром пройдут дожди, которые будут сопровождаться грозами.


    Теги:
    МЧС Другие государственные органы Общество Безопасность Алматы
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