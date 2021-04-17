В горах Алматы на выходных сохранится лавиноопасность

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы на основании штормового предупреждения Казгидромета предупредил об опасности схода лавина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с большой высотой снежного покрова, оттепелью и ожидаемыми осадками в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы в период 17-19 апреля сохраняется опасность схода снежных лавин. Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах!» - обратились в Департаменте по ЧС к алматинцам.

По прогнозу РГП «Казгидромет», в выходные дни в мегаполисе ожидается погода с переменной облачностью, ночью и утром пройдут дожди, которые будут сопровождаться грозами.