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    13:25, 11 Апрель 2024 | GMT +6

    В горах Алматинской области возможен сход снежных лавин

    сход снежных лавин
    Фото: gov.kz

    Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области предупреждает, что существует опасность схода снежных лавин в горах, передает агентство Kazinform со ссылкой на ДЧС области.

    Согласно информации, распространенной ДЧС Алматинской области, в горах 11–15 апреля сохраняется опасность схода снежных лавин.

    Спасатели призвали граждан, туристов и отдыхающих не выходить на снежные склоны, в связи с возможностью схода лавин, соблюдать все меры безопасности в горной местности.

    — На южных склонах Иле-Алатауских гор есть 55 участков, где имеется опасность схода лавин — в Енбекшиказахском, Талгарском и Карасайском районах. В основном сход снежных лавин связан с повышением температурного фона, выпадением обильных осадков в виде дождя или снега, — говорится в сообщении.

    Теги:
    ДЧС Регионы Казахстана Горы Снег Алматинская область Лавина
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
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