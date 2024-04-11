В горах Алматинской области возможен сход снежных лавин

Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области предупреждает, что существует опасность схода снежных лавин в горах, передает агентство Kazinform со ссылкой на ДЧС области.

Согласно информации, распространенной ДЧС Алматинской области, в горах 11–15 апреля сохраняется опасность схода снежных лавин.

Спасатели призвали граждан, туристов и отдыхающих не выходить на снежные склоны, в связи с возможностью схода лавин, соблюдать все меры безопасности в горной местности.