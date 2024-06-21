В Гонконге разработали препарат, который заставляет раковые опухоли «самоуничтожаться»

Ученые из Китайского университета Гонконга разработали препарат для лечения рака носоглотки. Как сообщила гонконгская радиостанция RTHK, он запускает в раковых клетках «цикл самоуничтожения». Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

По данным радиостанции, ученые изобрели способ, как при помощи технологии mRNA (матричной РНК) заставить раковые клетки запустить процесс самоуничтожения. Препарат был испытан на лабораторных мышах и продемонстрировал хорошие результаты.

Сами авторы исследования описывают препарат как «умную бомбу», так как он не только уничтожает злокачественные клетки, но и привлекает клетки иммунной системы для борьбы с ними.

По словам профессора Анны Цанг, новый препарат превосходит свои аналоги, так как он минимизирует негативные последствия для здоровых клеток. «Все традиционные методы лечения в основном являются системными. Это химиотерапия и радиотерапия, поэтому они отражаются не только на раковых, но и на обычных клетках», - указала она.

- Что касается нашего препарата, то его механизм действия будет направлен только на раковые клетки, которые заражены вирусом Эпштейна - Барр. Поэтому обычные клетки будут в безопасности и человеческое тело испытает намного меньше побочных эффектов, а качество жизни пациентов будет выше, - отметила профессор.

Рак носоглотки - это злокачественная и опасная для человека опухоль, которая развивается в верхней части горла.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.